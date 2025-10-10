USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Анкара и Киев объединяются против дронов в Черном море

12:22

Министерство обороны Турции проводит переговоры с украинской стороной по вопросу выработки дополнительных мер по обеспечению безопасности в Черном море в связи с инцидентами с дрейфующими минами и безэкипажными катерами. Об этом сообщили турецким журналистам источники в военном ведомстве республики.

«В Черном море продолжаются круглосуточные операции по воздушной и морской разведке и наблюдению для обнаружения и уничтожения дрейфующих мин, БПЛА и безэкипажных катеров в целях обеспечения открытости морских путей и свободы судоходства. Мы также ведем переговоры с Украиной о разработке новых мер и сотрудничестве по этому вопросу», – приводит слова источника телеканал TRT.

В министерстве напомнили, что 7 октября у побережья Трабзона и Артвина были обнаружены подозрительные объекты, предположительно, являвшиеся безэкипажными катерами. Как уточнили в ведомстве, они были уничтожены специалистами.

