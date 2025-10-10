Заседание рабочей группы по психическому здоровью и правам человека

Выступая на заседании, омбудсмен Сабина Алиева отметила, что право на психическое здоровье включает в себя возможность человека получать медицинскую помощь, защищаться от стигматизации и дискриминации, жить в безопасной и инклюзивной среде. Уполномоченный по правам подчеркнула, что право на психическое здоровье широко представлено в международных документах, и в этом направлении необходимо совершенствование правовой базы и практических механизмов с использованием международных принципов.

Участвовавший в мероприятии ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ), профессор Герай Герайбейли отметил, что сфера психического здоровья в Азербайджане постоянно находится в центре внимания государства, рассказал о существующих проблемах в этой сфере и путях их решения. Он отметил, что люди с психическими заболеваниями нуждаются в высоком уровне обслуживания от профессионалов: «Но проблемы не могут быть устранены только силами психиатров. Нет такого клинического направления, чтобы его последствия и проблемы оказывали настолько сильное влияние на общество. Психическое здоровье зависит как от состояния общества, так и от отношения общества к психическому здоровью. Поэтому в то время как проблемы других областей медицины могут быть решены самими специалистами, проблемы психиатрии не могут быть решены только силами психиатров. Здесь обязательно важна роль и поддержка общества. Причем речь здесь идет не только о правах психически больных. Мы должны акцентировать внимание на психологических аспектах всего общества, особенно на здоровье».

Г.Герайбейли также сказал, что в последние годы количество психиатров, работающих в государственном секторе, сократилось: «Примерно 7-8 лет назад, может быть, 10 лет назад, количество психиатров, работающих в государственном секторе, превышало 800 человек. Но, несмотря на рост населения и заболеваемости за последние годы, в настоящее время это число упало ниже 200. Да, можно сказать, что многие работают в частных структурах. Однако в настоящее время случаи нарушения прав человека чаще наблюдаются в пенитенциарных учреждениях, то есть в закрытых помещениях. А это говорит о том, что обеспечение прав человека, в том числе прав пациентов, лежит исключительно на психиатрах и специалистах, работающих в этой области».

Профессор Г.Герайбейли сказал, что если в сфере психиатрии не будет врачей, медсестер и других квалифицированных кадров, то в будущем не будет специалистов для обслуживания пациентов. С другой стороны, нельзя забывать, что агрессия, злоупотребление психоактивными веществами и другие социальные проблемы формируются вокруг каждой психической проблемы. Подчеркивая, что в свое время некоторые решения или предпринятые политические шаги в этой области носили популистский характер и привели к углублению проблемы, Г.Герайбейли отметил, что общество важно воспринимать эту проблему достаточно серьезно.

На заседании были озвучены предложения и рекомендации по повышению осведомленности общества, устранению стигмы и стереотипов, повышению доступности медицинских услуг, а также решению существующих проблем в системе психического здоровья.

Было отмечено, что рабочая группа в области «Психического здоровья и прав человека», объединяя специалистов в этом направлении, сыграет важную роль в решении проблем психического здоровья, укреплении сотрудничества с государственными органами и обеспечении эффективной деятельности.