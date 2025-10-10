USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

ВСУ развивают контрнаступление в Донецкой области

12:40

Украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, отражая атаки российской армии и нанося ей серьезные потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский подчеркнул, что оперативная ситуация на фронте остается напряженной. По его словам, ВСУ сосредоточены на сдерживании российской армии и стабилизации обстановки в ключевых районах — Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском, одновременно нанося российской стороне значительные потери.

По данным главнокомандующего ВСУ, в сентябре общие потери ВС РФ достигли 28,5 тыс. человек.

«Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности ВСУ в сентябре. Наша оборона активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении», – указал он.

По словам Сырского, благодаря эффективным операциям Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других подразделений Сил обороны удается сдерживать и отражать наступление российской армии, которая в начале осени ставила цель захватить всю территорию Донецкой области.

