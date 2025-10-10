Путин поспорил с Пашиняном

На саммите СНГ в Душанбе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян поспорили о цифрах товарооборота между Россией и Арменией.

Пашинян озвучил прогноз товарооборота на 2025 год в размере $4 млрд и отметил прошлогодний показатель — $9 млрд. В ответ Путин подчеркнул, что цифры выше: «Больше. В прошлом году было больше. И в этом году будет больше… Очевидно. Это просто очевидно. Но неважно», — заявил российский президент, комментируя данные о торговле между странами.

По официальным данным, в 2024 году товарооборот между Арменией и Россией вырос почти в 1,6 раза и превысил $12 млрд.