Путин поспорил с Пашиняном

12:37 1487

На саммите СНГ в Душанбе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян поспорили о цифрах товарооборота между Россией и Арменией.

Пашинян озвучил прогноз товарооборота на 2025 год в размере $4 млрд и отметил прошлогодний показатель — $9 млрд. В ответ Путин подчеркнул, что цифры выше: «Больше. В прошлом году было больше. И в этом году будет больше… Очевидно. Это просто очевидно. Но неважно», — заявил российский президент, комментируя данные о торговле между странами.

По официальным данным, в 2024 году товарооборот между Арменией и Россией вырос почти в 1,6 раза и превысил $12 млрд.

Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 97
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 1076
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
13:22 441
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
12:50 1192
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:01 9576
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева видео
12:56 1377
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России обновлено 12:21
12:21 4699
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
12:42 531
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 12:38
12:38 3628
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа главная тема
10:05 2170
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
10:59 1218

