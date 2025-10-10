Азербайджанский депутат сдал свой мандат

Центральная избирательная комиссия в соответствии с процедурой примет решение о депутатском статусе Рамиля Гасана.

Отметим, что 12 июня этого года на 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA), проходившей в столице Казахстана Астане, Рамиль Гасан был избран генеральным секретарем организации. На новой должности он начнет работу с 15 октября.

Ранее должность генерального секретаря TÜRKPA занимал турок Мехмет Сюрейя. Рамиль Гасан уже был генеральным секретарем TÜRKPA в 2009–2013 годах.