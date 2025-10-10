USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе

Руслан Баширли
12:42 531

Вооруженные силы Турции, «обладающие большим опытом в обеспечении и поддержании мира», готовы «выполнить любую задачу, которая им будет поручена для установления и сохранения мира в Газе», заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.

Актюрк заявил, что турецкая армия до сих пор участвовала в различных международных миссиях в разных регионах. По его словам, «будут предприняты необходимые меры для обеспечения соблюдения режима прекращения огня в Газе».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция включена в рабочую группу, которая будет осуществлять наземный контроль за выполнением соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. По данным СМИ, за соблюдением режима прекращения огня в Газе будут следить военные из США, Турции, Египта и Катара.

Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 103
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 1082
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
13:22 448
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
12:50 1197
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:01 9577
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева видео
12:56 1385
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России обновлено 12:21
12:21 4705
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
12:42 532
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 12:38
12:38 3632
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа главная тема
10:05 2171
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
10:59 1218
