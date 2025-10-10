Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе

Вооруженные силы Турции, «обладающие большим опытом в обеспечении и поддержании мира», готовы «выполнить любую задачу, которая им будет поручена для установления и сохранения мира в Газе», заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.

Актюрк заявил, что турецкая армия до сих пор участвовала в различных международных миссиях в разных регионах. По его словам, «будут предприняты необходимые меры для обеспечения соблюдения режима прекращения огня в Газе».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция включена в рабочую группу, которая будет осуществлять наземный контроль за выполнением соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. По данным СМИ, за соблюдением режима прекращения огня в Газе будут следить военные из США, Турции, Египта и Катара.