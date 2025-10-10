USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Пезешкиан хочет перенести столицу ближе к морю

12:53 654

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана на побережье Персидского залива, передает EFE.

«Сегодня у нас нет выбора, мы должны сделать это. Жизнь в Тегеране становится невыносимой», - сказал он в городе Бендер-Аббасе, расположенном на берегу Персидского залива.

Среди причин переноса столицы президент назвал повышенный уровень загрязнения воздуха в Тегеране, проблему с грунтами, нехватку воды и интенсивное дорожное движение. Побережье Персидского залива он считает лучшим местом для новой столицы, поскольку тогда столица имела бы прямой доступ к водным путям, что послужило бы торгово-экономическому развитию страны.

Масуд Пезешкиан уже обсудил вопрос о переносе столицы с руководителем исламской республики аятоллой Хаменеи.

Пресс-секретарь правительства Фатеме Мохеджерани сообщила, что в качестве места для новой столицы также рассматривается регион Макран, расположенный на берегу Оманского залива в провинции Систан-Белуджистан. Однако перенос столицы в тот район может быть осложнен тем, что значительную часть населения провинции составляют мусульмане-сунниты, в то время как в Иране господствует шиитское течение ислама.

Критики назвали предложение президента «нежизнеспособным».

Тегеран является столицей Ирана с 1786 года. Сейчас в городе проживает более 12 млн человек, а по некоторым оценкам, до 18 млн человек.

