Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Русский дом возобновит работу в Баку?

13:02

Россотрудничество и Азербайджан ведут контакты в поисках консенсуса по вопросу возобновления работы Русского дома в Баку. Об этом сообщил замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

По его словам, в ведомстве надеются, что после встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева деятельность Русского дома в азербайджанской столице будет восстановлена.

Напомним, в феврале текущего года Азербайджан направил российской стороне ноту, в которой уведомил о прекращении деятельности Русского дома в Баку в связи с отсутствием у него регистрации в качестве юридического лица.

