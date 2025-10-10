Русский дом возобновит работу в Баку?

Россотрудничество и Азербайджан ведут контакты в поисках консенсуса по вопросу возобновления работы Русского дома в Баку. Об этом сообщил замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

По его словам, в ведомстве надеются, что после встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева деятельность Русского дома в азербайджанской столице будет восстановлена.

Напомним, в феврале текущего года Азербайджан направил российской стороне ноту, в которой уведомил о прекращении деятельности Русского дома в Баку в связи с отсутствием у него регистрации в качестве юридического лица.