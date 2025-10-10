Известного певца уличили в связях с «Моссад»

Правоохранительные органы Ливана за последние несколько месяцев задержали 32 человека по подозрению в передаче Израилю информации о местоположении объектов движения «Хезболла» и передвижениях его членов на территории страны. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в судебных структурах Ливана.

Собеседник агентства уточнил, что в числе задержанных фигурирует имя известного религиозного певца Мохаммеда Салеха, которого связывают с «Хезболлой». Ему предъявлены обвинения в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и получении от нее $23 тыс.

Следствие полагает, что именно Салех передал израильской стороне координаты, которые «привели к убийству видного члена «Хезболлы» и его сына в ходе израильского рейда по южным пригородам» в апреле 2024 года. Кроме того, он сообщал «Моссаду» имена новых командиров, назначенных в структуре организации.

По словам источника, некоторые из задержанных, не входящие в ряды «Хезболлы», получали задания следить за военнослужащими и сотрудниками служб безопасности движения, а также фотографировать здания и объекты, которые, как считает израильская сторона, используются в качестве складов вооружений или командных пунктов.