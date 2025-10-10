USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Известного певца уличили в связях с «Моссад»

13:09 470

Правоохранительные органы Ливана за последние несколько месяцев задержали 32 человека по подозрению в передаче Израилю информации о местоположении объектов движения «Хезболла» и передвижениях его членов на территории страны. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в судебных структурах Ливана.

Собеседник агентства уточнил, что в числе задержанных фигурирует имя известного религиозного певца Мохаммеда Салеха, которого связывают с «Хезболлой». Ему предъявлены обвинения в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и получении от нее $23 тыс.

Следствие полагает, что именно Салех передал израильской стороне координаты, которые «привели к убийству видного члена «Хезболлы» и его сына в ходе израильского рейда по южным пригородам» в апреле 2024 года. Кроме того, он сообщал «Моссаду» имена новых командиров, назначенных в структуре организации.

По словам источника, некоторые из задержанных, не входящие в ряды «Хезболлы», получали задания следить за военнослужащими и сотрудниками служб безопасности движения, а также фотографировать здания и объекты, которые, как считает израильская сторона, используются в качестве складов вооружений или командных пунктов.

Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 112
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 1092
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
13:22 452
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
12:50 1207
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:01 9580
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева видео
12:56 1399
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России обновлено 12:21
12:21 4710
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
12:42 535
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 12:38
12:38 3636
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа главная тема
10:05 2173
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
10:59 1220

