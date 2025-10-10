НАТО анонсировала ядерные учения

13 октября Североатлантический альянс (НАТО) приступит к проведению учений по ядерному сдерживанию. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает Reuters.

По его словам, использование реальных ядерных боеприпасов не предполагается.

«НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon», — сказал он.

Учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО. Их цель — проверка ядерного сдерживания альянса.

В прошлом году Марк Рютте говорил, что НАТО также рассматривает учения как «сигнал любому противнику о том, что НАТО готова защищать своих членов».