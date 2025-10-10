USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

НАТО анонсировала ядерные учения

13:10 301

13 октября Североатлантический альянс (НАТО) приступит к проведению учений по ядерному сдерживанию. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает Reuters.

По его словам, использование реальных ядерных боеприпасов не предполагается.

«НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon», — сказал он.

Учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО. Их цель — проверка ядерного сдерживания альянса.

В прошлом году Марк Рютте говорил, что НАТО также рассматривает учения как «сигнал любому противнику о том, что НАТО готова защищать своих членов».

Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 115
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 1093
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
13:22 452
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
12:50 1210
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:01 9580
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева видео
12:56 1403
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России обновлено 12:21
12:21 4712
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
12:42 536
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 12:38
12:38 3636
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа главная тема
10:05 2173
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
10:59 1220

