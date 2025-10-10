Трамп очень хотел получить Нобелевскую премию мира. Но ее дали противнице Мадуро

В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, из которых 244 — физические лица, а 94 — организации. Премия присуждается Норвежским нобелевским комитетом из пяти человек, отобранных парламентом Норвегии.

Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалось на пост президента. В 2014 году была одним из лидеров протеста против правительства президента Николаса Мадуро.

В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год. Награду присудили Марии Корино Мачадо «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», говорится на сайте Нобелевского комитета.

В 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, которую основали люди, пережившие ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945-м и выступающие за запрет оружия массового поражения во всем мире. Они были удостоены награды «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства очевидцев того, почему ядерное оружие не должно быть использовано снова».

Ранее президент США Дональд Трамп не раз говорил, что заслуживает Нобелевскую премию мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме он смог прекратить несколько войн. «Они никогда не дадут мне Нобелевскую премию мира. Я ее заслуживаю, но они никогда ее не дадут», — заявлял президент США в феврале 2025 года. 30 сентября, выступая перед американскими генералами, Трамп снова поднял эту тему: если премию получит кто-то другой, «это будет большим оскорблением для нашей страны», сказал он.

BBC отмечает, что «последним и, возможно, самым важным достижением Трампа стало соглашение о прекращении огня и возвращении израильских заложников, подписанное в среду Израилем и движением ХАМАС.

Однако эксперты напомнили, что последнее заседание Нобелевского комитета произошло в понедельник, то есть еще до того, как было объявлено об этой сделке. Как пишет Reuters, секретарь Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен, один из пяти принимающих решение членов этого органа, отмечал, что Нобелевскую премию мира не дают за достижения, которых кандидаты добились в последний момент. «Этот приз в основном касается работы, проделанной в 2024 году и в предыдущие годы, он не присуждается за работу в самые последние недели или месяцы», — сказал Харпвикен в пятницу норвежскому общественному вещателю NRK.

Премия мира, лауреатов которой объявляют в Осло, предпоследняя на нобелевской неделе. 13 октября объявят последних в 2025 году нобелевских лауреатов — обладателей премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

Нобелевская неделя в этом году началась 6 октября. Премию в области физиологии и медицины получили американские ученые Мэри Э.Брункоу и Фред Рамсделл, а также исследователь из Японии Шимон Сакагучи за открытия в сфере иммунной толерантности. Обладателями Нобелевской премии по физике стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Премию в области химии получили ученые Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США) «за развитие металл-органических каркасных структур». Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства».

Награды лауреатам вручат в Стокгольме и Осло 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля. Денежный эквивалент премии — 11 млн шведских крон ($1,17 млн).