Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном

Мир между Ереваном и Баку дает уверенность в том, что все нерешенные вопросы будут решены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Установившийся мир не означает, что вопросы повестки дня Армения-Азербайджан исчерпаны. Нам еще предстоит наладить взаимную торговлю, экономические, политические, культурные связи, решать гуманитарные вопросы, и это непростая задача, учитывая историю многолетней вражды. Но установленный мир дает нам уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены», - сказал Пашинян на заседании Совета лидеров стран СНГ, проходящем в Душанбе.