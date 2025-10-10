ЮАР выясняет, как ее лазеры попали в дроны РФ

Власти ЮАР начали расследование по факту обнаружения южноафриканского электронного оборудования в составе российских беспилотников, применявшихся для ударов по территории Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, в российских дронах был обнаружен лазерный дальномер, произведенный южноафриканской компанией Lightware Optoelectronics Ltd. В компании утверждают, что данное оборудование не предназначено для военного применения.

Производитель возложил ответственность на «недобросовестных» покупателей, использовавших продукцию в военных целях, и подчеркнул, что данная продукция не подпадает под юрисдикцию Национального комитета ЮАР по контролю над вооружениями.

Отмечается, что лазерный дальномер может применяться как для измерения расстояний, так и для инициирования подрыва.

При этом до сих пор неясно, каким образом это оборудование, формально не относящееся к военной продукции, оказалось у российской стороны. В соответствии с законодательством ЮАР экспорт вооружений в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, возможен только при наличии специального разрешения Национального комитета по контролю над вооружениями.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что одна из технологий, которые мы поддерживаем, была найдена в таком недобросовестном применении. Очень жаль, что производители компонентов не имеют средств для полного отслеживания конечного использования своей продукции», – сказала генеральный директор Sanari Capital Саманта Покрой.