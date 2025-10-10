Азербайджан против Франции в Париже

Матч в Париже начался. Пока счет 0:0. 21:51

Стартовые составы сборных Азербайджана и Франции. Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцук, Гисмят Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Рустам Ахмедзаде, Махир Эмрели. Франция: Майк Меньян, Мало Гюсто, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Хефрен Тюрам, Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Майкл Олисе, Юго Экитике, Килиан Мбаппе. *** 14:02 Сегодня в Париже в 22:45 по бакинскому времени на стадионе «Парк де Пренс» начнется отборочный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров из Норвегии во главе с Роитом Сагги. После сентябрьских игр у Франции 6 очков, у Азербайджана - 1. Под руководством Фернанду Сантуша наша команда проиграла 0:5 в Исландии. Затем португалец был уволен, а заменил его главный тренер молодежной сборной и клуба «Шамахы» Айхан Аббасов. С ним команда смогла не проиграть в Баку Украине - 1:1. Французы выиграли оба первых матча. Сначала они одолели в гостях Украину (2:0), а потом в Париже взяли верх над Исландией (2:1). ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ