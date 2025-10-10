Азербайджан против Франции в Париже

Матч в Париже начался. Пока счет 0:0.
21:51
Стартовые составы сборных Азербайджана и Франции.
Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцук, Гисмят Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Рустам Ахмедзаде, Махир Эмрели.
Франция: Майк Меньян, Мало Гюсто, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Хефрен Тюрам, Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Майкл Олисе, Юго Экитике, Килиан Мбаппе.
*** 14:02
Сегодня в Париже в 22:45 по бакинскому времени на стадионе «Парк де Пренс» начнется отборочный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Азербайджана.
Судить встречу будет бригада арбитров из Норвегии во главе с Роитом Сагги.
После сентябрьских игр у Франции 6 очков, у Азербайджана - 1. Под руководством Фернанду Сантуша наша команда проиграла 0:5 в Исландии. Затем португалец был уволен, а заменил его главный тренер молодежной сборной и клуба «Шамахы» Айхан Аббасов. С ним команда смогла не проиграть в Баку Украине - 1:1.
Французы выиграли оба первых матча. Сначала они одолели в гостях Украину (2:0), а потом в Париже взяли верх над Исландией (2:1).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Жребий сводил сборные Азербайджана и Франции лишь раз. В отборочном турнире чемпионата Европы-1996, в самом первом в истории национальной команды Азербайджана, в Трабзоне, где наша сборная проводила тогда свои домашние матчи, Франция победила со счетом 2:0. Беда приключилась в ответной игре в Осере. 6 сентября 1995 года французы забили в ворота сборной Азербайджана 10 мячей. В самом крупном в истории национальной команды Азербайджана поражении поучаствовали и Зинедин Зидан, и Марсель Десайи, и сын армянки Юрий Джоркаефф…
Спустя 30 лет команды вновь сыграют во Франции. То поражение со счетом 0:10 некоторые почему-то называют «Осерской трагедией». Хотя трагедия - это когда гибнут люди. Спортивное поражение, каким бы громким и обидным оно ни было, называть трагедией неправильно. А вот позорным проигрыш вполне может быть. Хочется верить, что сегодня в Париже сборная Азербайджана не опозорится.