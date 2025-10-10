USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Азербайджан против Франции в Париже

обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
23:10 4943

Матч в Париже начался. Пока счет 0:0.

21:51

Стартовые составы сборных Азербайджана и Франции.

Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцук, Гисмят Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Рустам Ахмедзаде, Махир Эмрели.

Франция: Майк Меньян, Мало Гюсто, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Хефрен Тюрам, Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Майкл Олисе, Юго Экитике, Килиан Мбаппе.

*** 14:02

Сегодня в Париже в 22:45 по бакинскому времени на стадионе «Парк де Пренс» начнется отборочный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Франции и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров из Норвегии во главе с Роитом Сагги.

После сентябрьских игр у Франции 6 очков, у Азербайджана - 1. Под руководством Фернанду Сантуша наша команда проиграла 0:5 в Исландии. Затем португалец был уволен, а заменил его главный тренер молодежной сборной и клуба «Шамахы» Айхан Аббасов. С ним команда смогла не проиграть в Баку Украине - 1:1.

Французы выиграли оба первых матча. Сначала они одолели в гостях Украину (2:0), а потом в Париже взяли верх над Исландией (2:1).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Жребий сводил сборные Азербайджана и Франции лишь раз. В отборочном турнире чемпионата Европы-1996, в самом первом в истории национальной команды Азербайджана, в Трабзоне, где наша сборная проводила тогда свои домашние матчи, Франция победила со счетом 2:0. Беда приключилась в ответной игре в Осере. 6 сентября 1995 года французы забили в ворота сборной Азербайджана 10 мячей. В самом крупном в истории национальной команды Азербайджана поражении поучаствовали и Зинедин Зидан, и Марсель Десайи, и сын армянки Юрий Джоркаефф…

Спустя 30 лет команды вновь сыграют во Франции. То поражение со счетом 0:10 некоторые почему-то называют «Осерской трагедией». Хотя трагедия - это когда гибнут люди. Спортивное поражение, каким бы громким и обидным оно ни было, называть трагедией неправильно. А вот позорным проигрыш вполне может быть. Хочется верить, что сегодня в Париже сборная Азербайджана не опозорится.

Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
22:35 955
Азербайджан против Франции в Париже
Азербайджан против Франции в Париже обновлено
23:10 4944
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести видео
21:36 2588
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном видео; обновлено 19:24
19:24 15782
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 10066
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 1454
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 3608
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; дополнено
20:13 3739
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 678
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 2503
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3964

