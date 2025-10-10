Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов

Приграничные с Грузией северные регионы Азербайджана фактически оказались в чрезвычайной экологической ситуации, обусловленной массовым нашествием одного из наиболее агрессивных инвазивных видов насекомых-вредителей — коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha halys), также известного в быту как жук-вонючка. Экологическая обстановка в Закатальском, Балакенском и ряде других районов принимает признаки региональной фитосанитарной катастрофы. Насекомые колонизируют не только сельскохозяйственные угодья, но и объекты жилой, коммерческой и образовательной инфраструктуры — дома, квартиры, школы, кафе, пекарни, рынки, автомастерские и даже автомобили.

Как сообщила haqqin.az жительница Закаталы Гамяр Гусейнова, ситуация приобрела хронический характер: рои мраморных клопов беспрепятственно проникают через оконные и дверные проемы, щели в стенах, дымоходы и другие конструктивные элементы зданий. «Они повсюду — на стенах, в шкафах, под кроватями, в ванных комнатах, на чердаках и в подвалах, - жалуется Гамяр. - Утром фасады домов буквально облеплены тысячами особей. В этом году вредитель нанес ощутимый урон сельскому хозяйству нашего региона, особенно плантациям фундука. Мы утратили привычный уклад жизни. Собираем насекомых каждый день. Раздавить клопа — значит мгновенно наполнить помещение зловонием. Открыть окна невозможно — клопы тут же проникают в дом. Мы обращаемся к государственным структурам с призывом о срочном вмешательстве для защиты урожая и восстановления нормальных условий жизни». Массовая мобилизация против вредителя В Балакенской районной исполнительной власти корреспондентам haqqin.az сообщили, что проблема инвазии Halyomorpha halys сохраняется уже несколько лет, и ее масштабы стремительно растут. По имеющейся информации, вредитель мигрировал в регион с территории Грузии, где практически полностью уничтожил урожай фундука. «Мы проводим химическую обработку полей с использованием инсектицидов, однако это сопряжено с риском для полезной энтомофауны и биоразнообразия в целом, - говорится в заявлении Балакенской районной исполнительной власти. - Очевидно, что исключительно за счет усилий государственных структур и методов химической дезинсекции проблему решить невозможно. Мы призываем жителей активно подключиться к механическим методам уничтожения вредителя на своих приусадебных участках, в домах, хозяйственных постройках и гаражах».

По информации исполнительной власти, на текущей неделе запланирована встреча с жителями района, представителями сельхозпредприятий и бизнеса с целью координации действий. Борьба с вредителем должна вестись комплексно — с применением как химических, так и механических методов. «Аномально теплая зима последних лет обусловила резкое увеличение численности популяции, - сообщили в районной администрации. - Отсутствие критических морозов не позволило естественным образом сократить численность зимующих стадий насекомых. Скверы и общественные сады также подвергаются обработке. Населению были розданы феромонные ловушки, однако, несмотря на предпринимаемые меры, фитосанитарная ситуация по-прежнему остается критической. Ущерб сельскому хозяйству, особенно по линии насаждений фундука, значителен, и его оценка продолжается». Жук-потрошитель: транснациональная угроза Эндемичный ареал Halyomorpha halys охватывает Китай, Южную Корею и другие страны Восточной Азии. Первичное проникновение в Европу было зафиксировано в Цюрихе, куда вредитель попал из Китая с партией строительной черепицы. Впоследствии он распространился по странам ЕС. В 2014 году клоп был интродуцирован в Сочи с импортом строительных материалов в рамках олимпийской стройки. Оттуда он мигрировал в Грузию, где начиная с 2016 по 2020 год уничтожил более 30 процентов урожая фундука — ущерб оценивался в 60 миллионов долларов ежегодно. Затем вредитель проник в Турцию (провинция Артвин), где только в 2017 году нанес ущерб фундуковым хозяйствам на 200 миллионов долларов, а к 2020 году убытки выросли до 400 миллионов. Согласно прогнозам, в ближайшие сезоны Турция может потерять до 50 процентов урожая, что в денежном выражении эквивалентно 1 миллиарду долларов.

В США мраморный клоп вызвал колоссальные потери в агросекторе, повредив урожаи абрикоса, груши, вишни, кукурузы, винограда, сои, фасоли, персиков, томатов и перца. Эксперименты доказали: мраморный клоп способен вырабатывать устойчивость к широкому спектру инсектицидов, что резко снижает эффективность химического контроля. Помимо этого, высокая мобильность вида обусловливает быструю реинфестацию ранее очищенных территорий. Национальный ответ: стратегия и вызовы Как сообщил в беседе с haqqin.az заведующий отделом Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Илькин Керимов, первый зафиксированный случай проникновения в Азербайджан Halyomorpha halys датируется 2021 годом — насекомое пришло с территории Грузии. Учитывая высокий уровень фитосанитарной угрозы, агентство инициировало план экстренных мер, в том числе направило уведомления соответствующим государственным органам, создало рабочие группы и активизировало мониторинг. С 2022 года AQTA в рамках «Плана мероприятий по защите растений от коричнево-мраморного клопа» осуществляет установку феромонных ловушек, мониторинг популяции и организацию мероприятий по локализации и эрадикации вредителя. В регионах действуют координационные центры, в состав которых входят представители профильных министерств и местных исполнительных властей. Керимов подчеркнул, что феромонные ловушки — лишь один из инструментов борьбы. Эффективный контроль требует дифференцированного подхода: необходимо учитывать стадии развития клопа и подбирать методы индивидуально — от химической дезинсекции до механического удаления зимующих особей.

«Одна из ключевых задач — идентификация и уничтожение мест зимовки клопов. Это прежде всего закрытые помещения — чердаки, подвалы, хозяйственные постройки. Ответственность за дезинсекцию в этих точках возлагается на самих граждан. К сожалению, иногда население препятствует выполнению работ, и это ослабляет общий эффект проводимых мероприятий», — отметил Керимов. Он также указал, что снижение активности грузинских ведомств, а также биологические особенности вредителя (поиск убежища с конца сентября) способствуют его миграции в Азербайджан и дальнейшему заселению жилых и хозяйственных помещений. Необходимость всеобщей мобилизации Подчеркивается, что эффективная борьба с вредителем возможна только при условии активного участия всех звеньев — от государственных структур до фермеров и граждан. Пренебрежение со стороны агропредприятий и владельцев приусадебных хозяйств снижает общую эффективность мероприятий. Гражданам рекомендуется своевременно проводить уборку и профилактический ремонт хозяйственных построек, плотно закрывать окна и двери, использовать москитные сетки, особенно в местах зимовки. Обнаруженные насекомые должны уничтожаться механически — с применением веника, пылесоса, совка. Раздавливать их не рекомендуется, поскольку клопы выделяют сильный зловонный секрет. Феромонные метки, используемые насекомыми для навигации, следует устранять при помощи мыльных растворов, которые помогают снизить вероятность повторного заселения помещений.