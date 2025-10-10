Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе, в ходе которой обсудили вопросы продвижения по пути к миру. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на пресс-конференции по итогам заседания.

«Премьер-министр Армении и президент Азербайджана очень тепло общались и обсуждали, как двигаться дальше по пути мира и безопасности», — сказал Лебедев.

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ, Пашинян поблагодарил коллег из стран Содружества за поддержку мирной повестки и сообщил, что процесс урегулирования между Арменией и Азербайджаном продвигается конструктивно.

«С удовлетворением хочу констатировать, что после многих лет конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир. И ключевым, базисным в этом процессе стал основополагающий документ СНГ — Алма-Атинская декларация 1991 года», — заявил премьер-министр.

Армянский лидер подробно проинформировал участников саммита о договоренностях, достигнутых 8 августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа. Эти договоренности касались разблокировки коммуникаций и развития транспортных маршрутов в регионе.

Пашинян напомнил, что еще в марте текущего года стороны согласовали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений», завершив переговоры по документу с позитивным исходом. По его словам, Баку и Ереван подтвердили понимание, что границы между бывшими союзными республиками СССР являются международными границами соответствующих независимых государств.

Премьер-министр выразил надежду, что парафированное в Белом доме мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет в ближайшее время подписано и ратифицировано.

«Еревану и Баку еще предстоит наладить взаимную торговлю, экономические, политические и культурные связи, а также решать гуманитарные вопросы. Но установленный мир дает нам уверенность в том, что эти вопросы постепенно будут решены», — отметил Пашинян.