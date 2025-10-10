Врачи обследовали жителей Ханкенди

Регулярные акции Минздрава в Карабах ском регионе проводятся с целью комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций. В то же время с целью повышения медицинских знаний и осведомленности населения в рамках этих мер проводятся информационно-просветительские кампании и презентации на тему здорового образа жизни.

В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории 10 октября Министерство здравоохранения Азербайджана организовало медицинскую акцию в городе Ханкенди.

В рамках диагностических обследований были организованы рентгенография органов грудной клетки, исследование функций внешнего дыхания с помощью спирографа. Одновременно проведены электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиография (Эхо КГ), проба Манту и анализ на газы артериальной крови.

Под руководством директора Научно-исследовательского института (НИИ) легочных заболеваний Министерства здравоохранения Ирады Ахундовой бригада врачей НИИ, включающая пульмонолога, фтизиатра и кардиолога, провела комплексное обследование местного населения и специалистов, работающих в регионе.

По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. В ходе акции прошли обследование около 320 жителей Ханкенди.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что подобные выездные акции на освобожденных территориях будут продолжены. Это часть долгосрочной стратегии по построению устойчивой системы здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение», которая возвращает людям не только дома, но и уверенность в том, что забота о здоровье — приоритет государства.