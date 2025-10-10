USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Врачи обследовали жителей Ханкенди

Врачи обследовали жителей Ханкенди

В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории 10 октября Министерство здравоохранения Азербайджана организовало медицинскую акцию в городе Ханкенди.

Регулярные акции Минздрава в Карабахском регионе проводятся с целью комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций. В то же время с целью повышения медицинских знаний и осведомленности населения в рамках этих мер проводятся информационно-просветительские кампании и презентации на тему здорового образа жизни.

Под руководством директора Научно-исследовательского института (НИИ) легочных заболеваний Министерства здравоохранения Ирады Ахундовой бригада врачей НИИ, включающая пульмонолога, фтизиатра и кардиолога, провела комплексное обследование местного населения и специалистов, работающих в регионе.

В рамках диагностических обследований были организованы рентгенография органов грудной клетки, исследование функций внешнего дыхания с помощью спирографа. Одновременно проведены электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиография (Эхо КГ), проба Манту и анализ на газы артериальной крови.

По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. В ходе акции прошли обследование около 320 жителей Ханкенди.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что подобные выездные акции на освобожденных территориях будут продолжены. Это часть долгосрочной стратегии по построению устойчивой системы здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение», которая возвращает людям не только дома, но и уверенность в том, что забота о здоровье — приоритет государства.

Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 1516
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 715
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 5538
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 4033
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5085
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
14:24 2043
Как немцы учили россиян воевать
Как немцы учили россиян воевать
14:09 1780
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
14:02 2294
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
13:42 2452
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 1586
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 3176

