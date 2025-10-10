Орбан заявил, что украинцы «в телефонах у венгров»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы во «вмешательстве во внутренние дела страны» и «поддержке политической оппозиции». Он также предупредил венгерских граждан, что украинская разведка якобы может следить за ними через мобильные устройства.

«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: «Русские уже в кладовке». Теперь мы должны сказать: «Украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не допустим этого!» - написал глава правительства в Х.

Ранее Орбан уже заявлял о стремлении Украины и лидеров Евросоюза добиться смены власти в Венгрии и привести оппозицию к победе на предстоящих в 2026 году парламентских выборах. По мнению венгерского руководства, Киев «активно использует в этих целях свои спецслужбы», у которых «установлены контакты с оппозиционными партиями».