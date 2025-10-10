USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Орбан заявил, что украинцы «в телефонах у венгров»

14:45 897

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы во «вмешательстве во внутренние дела страны» и «поддержке политической оппозиции». Он также предупредил венгерских граждан, что украинская разведка якобы может следить за ними через мобильные устройства.

«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: «Русские уже в кладовке». Теперь мы должны сказать: «Украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не допустим этого!» - написал глава правительства в Х.

Ранее Орбан уже заявлял о стремлении Украины и лидеров Евросоюза добиться смены власти в Венгрии и привести оппозицию к победе на предстоящих в 2026 году парламентских выборах. По мнению венгерского руководства, Киев «активно использует в этих целях свои спецслужбы», у которых «установлены контакты с оппозиционными партиями».

Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 1513
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 713
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 5537
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 4030
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5083
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
14:24 2043
Как немцы учили россиян воевать
Как немцы учили россиян воевать
14:09 1779
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
14:02 2293
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
13:42 2452
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 1586
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 3175

