Протесты «поколения Z» в Марокко набирают градус

В городах Марокко не прекращаются протестные акции движения «Поколение Z 212». Участники демонстраций требуют отставки правительства из-за роста цен и кризиса в сферах здравоохранения и образования, сообщает Euronews.

Поводом к манифестациям, которые начались в конце сентября, стал правительственный план по строительству стадиона к чемпионату мира по футболу. Он пройдет в 2030 году. Проект обойдется в 5 млрд в пересчете на доллары.

«Поколение Z 212» опубликовало открытое письмо королю Марокко Мухаммеду VI. В нем содержатся призывы к монарху отправить в отставку правительство, освободить политзаключенных, привлечь к ответственности коррупционеров и провести реформы системы государственных услуг.

Демонстрации в Марокко начинались мирно, но в какое-то время переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ходе протестов погибло по меньшей мере три человека и около трехсот получили ранения. Сотни участников протестов были задержаны.

