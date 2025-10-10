Европа спешит воспользоваться «шансом» для своих финансов

Европа получила шанс укрепить позиции евро на мировых рынках благодаря ослаблению доллара, но для этого необходимо срочно запустить цифровой евро и создать альтернативу американским стейблкоинам, заявил глава Европейского механизма стабилизации Пьер Граменья на пресс-конференции.

Во время слушаний в четверг по поводу экономических перспектив еврозоны Пьер Граменья оценил ситуацию следующим образом: Европа проигрывает цифровую финансовую битву Соединенным Штатам. Американские стейблкоины, привязанные к доллару, фактически монополизировали мировой рынок криптоплатежей, а у ЕС до сих пор нет ответа на этот вызов.

«Момент «продай Америку» в апреле был недолгим, но, безусловно, подорвал доверие к доллару. Слабость доллара может стать возможностью, которую Европа должна использовать», – заявил Пьер Граменья.

По его словам, евро в этом году пользуется рекордным спросом.

Исследование OMFIF (международного аналитического центра) показывает, что 16% центральных банков мира планируют увеличить долю евро в резервах в течение следующих 12-24 месяцев. Для доллара этот показатель составляет всего 5%.

Чтобы воспользоваться этим моментом, Граменья обозначил три направления действий для ЕС. Во-первых, поддерживать разумную фискальную политику и финансовую стабильность. Во-вторых, продвигать союз сбережений и инвестиций на едином рынке. В-третьих, «использовать технологические инновации и запустить цифровое евро как можно скорее».

Переходя к теме цифровых активов, глава Европейского механизма стабилизации затронул вопрос стейблкоинов. «Европа не должна зависеть от стейблкоинов, деноминированных в долларах США, которые сейчас доминируют на рынках», – заявил Граменья.

Опасения европейских чиновников усилились после введения в США в июле 2025 года нормативно-правовой базы GENIUS, которая создала благоприятные условия для развития американских стейблкоинов. В то время как Вашингтон агрессивно продвигает доллар в цифровом пространстве, Европа до сих пор не может договориться о единой стратегии.

По словам Граменьи, стейблкоины перестали быть экспериментом – они стали реальностью финансового ландшафта.

«В быстро меняющейся финансовой среде Европа должна приложить максимум усилий для содействия созданию стейблкоинов, номинированных в евро», – подчеркнул он.