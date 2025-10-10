Апелляционный суд не согласился с прокурором и простил Джафарова

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
15:07 835

Бывший главный бухгалтер Кюрдамирского районного отдела образования Реджеп Гусейнов, осужденный вместе с экс-главой исполнительной власти района Джейхуном Джафаровым, досрочно вышел на свободу.

Как сообщает haqqin.az, суд Кюрдамира признал оставшиеся 5 месяцев срока заключения Реджепа Гусейнова условными. Он был освобожден из исправительного учреждения некоторое время назад.

Однако прокурор не согласился с этим решением и подал протест с требованием повторного ареста осужденного. Апелляционный суд Баку не поддержал позицию прокурора.

Бывший глава исполнительной власти Джейхун Джафаров также был ранее досрочно освобожден, и срок его условного наказания уже истек.

Реджеп Гусейнов, занимавший должность главного бухгалтера отдела образования, был арестован по обвинению в коррупции в октябре 2021 года — на год позже, чем Джейхун Джафаров. Окончательным приговором ему было назначено 4 года и 4 месяца лишения свободы.

