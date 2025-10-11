Стань IT-специалистом с Holberton School Azerbaijan - обучение бесплатно!

USD 1.7000
При поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) и при спонсорстве группы компаний PASHA Holding в Holberton School Azerbaijan стартует программа полного (100%) стипендиального обучения.

В рамках программы на 2025–2026 годы предусмотрено проведение курсов по основам программирования и современным технологиям, а обучение будет проходить по модели всемирно признанной школы Holberton School.

Участвовать в программе могут лица старше 16 лет. Для жителей Баку и близлежащих районов обязательным является участие в кампусных занятиях в течение не менее 15 часов в неделю. Участники из регионов смогут присоединяться к обучению в онлайн-формате.

Программа рассчитана на подготовку 200 выпускников, которые после успешного завершения обучения получат квалификацию «ведущий» или «главный специалист».

Для студентов будет внедрена система управления обучением (LMS - Learning Management System), в рамках которой каждому участнику создается персональный профиль. Через систему будут отслеживаться процессы обучения, выполнение заданий и оценивание.

Учебные программы реализуются по четырем направлениям:

Full-Stack Web Development и AI (9 месяцев)

Cybersecurity (12 месяцев)

Machine Learning (12 месяцев)

Computer Science (9 месяцев).

Главная цель проекта - подготовка квалифицированных специалистов в сфере ИКТ, вовлечение в отрасль выпускников школ и лиц, не завершивших обучение, поддержка тех, кто хочет сменить профессию, а также повышение цифровой грамотности и вклад в экономическое развитие страны.

Отметим, что Holberton School Azerbaijan является частью международной сети Holberton School. Миссия школы - научить студентов самостоятельному обучению, исследовательской работе и применению знаний на практике через участие в реальных проектах. Агентство инноваций и цифрового развития уже два года сотрудничает с Holberton School с целью внедрения международного опыта в сфере ИКТ в Азербайджане.

Отметим, что основанная в 2016 году Holberton School сегодня объединяет учебные центры более чем в 20 странах и 30 городах мира. Выпускники школы строят успешную карьеру в ведущих технологических компаниях, таких как LinkedIn, Google, Tesla, Docker, Apple, Dropbox, Facebook, Pinterest, Genentech, Cisco и IBM.

Последний день регистрации: 29 октября 2025 года

Ссылка для регистрации: https://holbertonschool.az/admission

