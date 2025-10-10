USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Суд остановил гвардейцев Трампа

15:15 718

Федеральный суд в Чикаго временно приостановил операцию по развертыванию Национальной гвардии в Иллинойсе, начатую администрацией Дональда Трампа. Решение суда фактически блокирует дальнейшее расширение присутствия военных в регионе, где уже несколько дней дежурят подразделения, направленные из Техаса.

Окружной судья Эйприл Перри заявила, что ввод войск «только подольет масла в огонь», и усомнилась в достоверности утверждений Белого дома о насилии во время протестов у иммиграционного центра в пригороде Чикаго. По ее словам, демонстрации в Бродвью, где уже несколько недель ежедневно собирается небольшая группа протестующих, остаются в основном мирными.

Перри сослалась также на постановление другого федерального судьи в Чикаго, который в тот же день ограничил применение силы федеральными агентами против участников и журналистов, пострадавших у центра ICE в Бродвью. Судья отметила, что именно поведение сотрудников иммиграционной службы спровоцировало протесты, а размещение гвардейцев там «усилит напряженность, вызванную действиями самих ответчиков».

Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер приветствовал решение суда: «Дональд Трамп не король, и его администрация не стоит над законом. Сегодня суд подтвердил то, что мы все знаем: нет достоверных доказательств восстания в штате Иллинойс. И нет места Национальной гвардии на улицах американских городов, таких как Чикаго».

Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 1528
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 719
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 5543
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 4048
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5092
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
14:24 2052
Как немцы учили россиян воевать
Как немцы учили россиян воевать
14:09 1781
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
14:02 2300
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
13:42 2458
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 1589
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 3179

