Суд остановил гвардейцев Трампа

Федеральный суд в Чикаго временно приостановил операцию по развертыванию Национальной гвардии в Иллинойсе, начатую администрацией Дональда Трампа. Решение суда фактически блокирует дальнейшее расширение присутствия военных в регионе, где уже несколько дней дежурят подразделения, направленные из Техаса.

Окружной судья Эйприл Перри заявила, что ввод войск «только подольет масла в огонь», и усомнилась в достоверности утверждений Белого дома о насилии во время протестов у иммиграционного центра в пригороде Чикаго. По ее словам, демонстрации в Бродвью, где уже несколько недель ежедневно собирается небольшая группа протестующих, остаются в основном мирными.

Перри сослалась также на постановление другого федерального судьи в Чикаго, который в тот же день ограничил применение силы федеральными агентами против участников и журналистов, пострадавших у центра ICE в Бродвью. Судья отметила, что именно поведение сотрудников иммиграционной службы спровоцировало протесты, а размещение гвардейцев там «усилит напряженность, вызванную действиями самих ответчиков».

Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер приветствовал решение суда: «Дональд Трамп не король, и его администрация не стоит над законом. Сегодня суд подтвердил то, что мы все знаем: нет достоверных доказательств восстания в штате Иллинойс. И нет места Национальной гвардии на улицах американских городов, таких как Чикаго».