Еще 20 семей создали свой бизнес на освобожденных территориях

В рамках программы самозанятости на освобожденных территориях еще 20 семей создали малые предприятия. Всего около 500 семей, переселенных на родные земли по программе «Великое возвращение», уже создали собственные фермерские хозяйства в рамках программы самозанятости, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Госагентство занятости при Минтруда и соцзащиты населения продолжает реализацию программы самозанятости на освобожденных территориях. На этот раз в рамках программы товары и материалы были предоставлены семьям в Агдеринском, Джебраильском, Лачинском и Зангиланском районах.

На предоставленные средства они создали малые предприятия: мужскую парикмахерскую, автослесарную мастерскую, производство мучных изделий, небольшое ателье по пошиву одежды, женский салон красоты, овцеводство, козоводство, пчеловодство и т. д.

Участники программы выразили благодарность президенту страны Ильхаму Алиеву за оказанную им поддержку. Они заявили, что будут постоянно стремиться к расширению фермерских хозяйств, созданных в рамках программы самозанятости.