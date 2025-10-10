Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться

Как сообщает haqqin.az, преступление произошло 6 апреля этого года в селе Хасполадоба Хачмазского района. Асаф Мамедов, работавший заместителем имама мечети в этом селе, в тот день вместе с женой Ягут Мамедовой участвовал в мероприятии, посвященном проводам племянника в армию.

Во время застолья Асаф сказал жене, что устал и хочет уйти домой. Женщина возразила, заметив: «Ты всегда так делаешь — ни на одном торжестве не сидим до конца». Между супругами завязалась ссора. Увидев, что муж садится в машину, Ягут тоже села в автомобиль. Дома спор продолжился. Женщина сказала, что ей все надоело и что она собирается подать на развод.

Мамедов, решив, что развод обесценит его жизнь и опозорит перед людьми, накинул жене платок на шею и задушил ее. От асфиксии 45-летняя Ягут Мамедова скончалась.

Обвиняемый признал вину частично. В показаниях он заявил, что они с женой поженились по любви, жили счастливо, у них трое детей.

«Много лет я страдал от нервного расстройства. Дети это знают. Но я никогда не обижал жену, очень ее любил. В тот день слова Ягут были настолько резкими, что я не смог сдержать себя», — сказал он в суде.

По словам Мамедова, перед трагедией он отлучался во время застолья, чтобы совершить вечернюю молитву в Хачмазе. Вернувшись, он увидел, что за столом сидят мужчины и женщины: «По сути, там были только наши родственники, лишь один-два человека со стороны. Жена обратила внимание на мою нетерпеливость и резко мне ответила. Чтобы успокоиться, я сел в машину, и она села рядом. По дороге она продолжала говорить оскорбительные слова, заявляя, что хочет развода и свободы.

Я очень привязан к семье, поэтому ее слова окончательно вывели меня из себя. Когда я принес ключи от дома, она сказала, что не вернется, останется на улице и утром пойдет в суд. Эти слова и ее оскорбления в адрес моей матери довели меня до предела. В тот момент я не осознавал своих действий. Сожалею о содеянном. Все — мои годы, семья, дети — в тот миг потеряло смысл. Придя в себя, я пошел в мечеть, совершил ночную молитву и после этого сдался полиции».

Потерпевший — сын погибшей — в суде заявил, что не хочет оставаться без отца: «Я не оправдываю поступок отца, но потерял маму и не хочу потерять и его. Без родителей жить очень тяжело. Когда отец сердился, он ломал вещи, но никогда не поднимал руку на нас. С родителями бывали ссоры, но они всегда мирились. Мы не ожидали, что может случиться такое. Я не жалуюсь на отца и хочу, чтобы он вернулся в семью».

Согласно приговору суда, Асаф Мамедов приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима.