В метро Баку поезда будут ходить чаще

На одном из участков Бакинского метрополитена будет сокращен интервал движения поездов. Об этом сообщил начальник Службы движения ЗАО «Бакинский метрополитен» Анар Заманлы.

По его словам, ранее в часы пик на участке между станциями «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи» уже было сокращено время ожидания поездов.

«Мы продолжаем мониторинг данного участка и рассматриваем дополнительные технические возможности. Сейчас интервал в часы пик составляет 10 минут, однако предпринимаются меры для его дальнейшего сокращения», — отметил Заманлы.