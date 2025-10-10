Макрона призвали не жадничать

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит делиться властью. Такой совет французскому лидеру дал бывший премьер-министр и лидер партии «Возрождение» Габриель Атталь в эфире телеканала France 2.

«Нужно делиться властью и не создавать видимость упорного желания держать все под контролем», — сказал экс-глава французского парламента.

По его словам, прежде чем объявить имя нового главы Кабмина, нужно, чтобы политические партии договорились между собой, иначе Францию ждет отставка очередного премьер-министра.

Ранее стало известно, что Макрон назовет имя нового премьер-министра страны к вечеру 10 октября. В случае, если новому премьеру не удастся сформировать кабинет, Макрону придется либо назначить парламентские выборы, либо назначить еще одного главу Кабмина, либо уйти в отставку.