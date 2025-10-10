USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Макрона призвали не жадничать

15:32 495

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит делиться властью. Такой совет французскому лидеру дал бывший премьер-министр и лидер партии «Возрождение» Габриель Атталь в эфире телеканала France 2.

«Нужно делиться властью и не создавать видимость упорного желания держать все под контролем», — сказал экс-глава французского парламента.

По его словам, прежде чем объявить имя нового главы Кабмина, нужно, чтобы политические партии договорились между собой, иначе Францию ждет отставка очередного премьер-министра.

Ранее стало известно, что Макрон назовет имя нового премьер-министра страны к вечеру 10 октября. В случае, если новому премьеру не удастся сформировать кабинет, Макрону придется либо назначить парламентские выборы, либо назначить еще одного главу Кабмина, либо уйти в отставку.

Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 1537
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 723
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 5551
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 4062
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5093
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
14:24 2056
Как немцы учили россиян воевать
Как немцы учили россиян воевать
14:09 1786
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
14:02 2302
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
13:42 2462
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 1589
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 3180

ЭТО ВАЖНО

Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 1537
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 723
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 5551
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 4062
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5093
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
14:24 2056
Как немцы учили россиян воевать
Как немцы учили россиян воевать
14:09 1786
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
14:02 2302
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
13:42 2462
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 1589
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 3180
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться