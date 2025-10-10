Британия и Украина будут совместно выпускать дроны-перехватчики

Проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы. Об этом агентству Bloomberg рассказал британский государственный министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Люк Поллард, пишет «Европейская правда».

Украина и Великобритания планируют начать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с роями дронов типа «Шахед». По словам Полларда, проект под названием Octopus сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

«Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов (перехватчиков) в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов», – сказал Люк Поллард агентству в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

Он отметил, что производство дронов-перехватчиков сначала будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.

«Великобритания является выдающимся лидером в области исследований и разработок и передового производства, поэтому мы можем добавить то, чего наши украинские друзья не имеют в этом отношении», – сказал британский министр.