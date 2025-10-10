В Баку полиция обезвредила вооруженного наркоторговца

В Баку задержан Рахиб Мамедов (1986 г.р.), оказавший сопротивление полиции. Пресс-служба МВД сообщила, что задержанный ночью в связи с незаконным оборотом наркотиков Мамедов пытался уклониться от уголовного преследования.
Ранее судимый Рахиб Мамедов оказал сопротивление сотрудникам полиции, используя нож (резак). Несмотря на неоднократные предупреждения, задержанный продолжал оказывать сопротивление и был нейтрализован сотрудниками полиции с применением табельного оружия.
Р.Мамедову оказали первую помощь и доставили в специализированное медицинское учреждение.
При обыске у него обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, проводятся следственные действия.