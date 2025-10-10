USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

В Баку полиция обезвредила вооруженного наркоторговца

16:00 400

В Баку задержан Рахиб Мамедов (1986 г.р.), оказавший сопротивление полиции. Пресс-служба МВД сообщила, что задержанный ночью в связи с незаконным оборотом наркотиков Мамедов пытался уклониться от уголовного преследования.

Ранее судимый Рахиб Мамедов оказал сопротивление сотрудникам полиции, используя нож (резак). Несмотря на неоднократные предупреждения, задержанный продолжал оказывать сопротивление и был нейтрализован сотрудниками полиции с применением табельного оружия.

Р.Мамедову оказали первую помощь и доставили в специализированное медицинское учреждение.

При обыске у него обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, проводятся следственные действия.

Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 1543
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 723
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 5554
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 4068
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5096
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
Генсек СНГ о теплой встрече Алиева и Пашиняна
14:24 2058
Как немцы учили россиян воевать
Как немцы учили россиян воевать
14:09 1788
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
Азербайджан против Франции в Париже. Тревожное ожидание
14:02 2304
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
Фазиль Мустафа предложил создать чудо-министерство
13:42 2464
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 1590
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 3183

