Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Швеция направит в НАТО почти 3 тысячи военнослужащих

16:25 392

Правительство Швеции направило в парламент законопроект о возможности отправки военнослужащих страны под командование НАТО в 2026 году. Об этом сообщает правительственная канцелярия.

В законопроекте предлагается до 31 декабря 2026 года отправить «для содействия коллективному сдерживанию и обороне НАТО в Североатлантическом регионе в соответствии с международным правом» до 1,7 тыс. человек личного состава из сухопутных частей и спецподразделений, не более 700 человек из частей ВМС, до 600 человек - из частей ВВС и ПВО.

Сухопутные части будут направлены в многонациональную бригаду НАТО в Латвии, военно-морские подразделения - в ВМС НАТО в Северной Атлантике, подразделения ВВС и ПВО - в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в районе Северной Атлантики.

Согласно планам, Швеция продолжит руководство частями передового базирования на севере Финляндии (Forward Land Forces Finland); обеспечит постоянную боевую единицу ВМС НАТО, авиационные и противовоздушные подразделения интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО; поддержку операций и действий в воздухе, на суше и на море.

«Как известно, Швеция стоит перед очень сложной ситуацией в области безопасности. Мы находимся в длительной конфронтации с Россией», - сказала на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Мария Малмер Стенергард, представляя предложение.

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 235
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1638
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1690
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2317
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2215
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6663
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4400
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3442
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1253
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6611
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5806

