Швеция направит в НАТО почти 3 тысячи военнослужащих

Правительство Швеции направило в парламент законопроект о возможности отправки военнослужащих страны под командование НАТО в 2026 году. Об этом сообщает правительственная канцелярия.

В законопроекте предлагается до 31 декабря 2026 года отправить «для содействия коллективному сдерживанию и обороне НАТО в Североатлантическом регионе в соответствии с международным правом» до 1,7 тыс. человек личного состава из сухопутных частей и спецподразделений, не более 700 человек из частей ВМС, до 600 человек - из частей ВВС и ПВО.

Сухопутные части будут направлены в многонациональную бригаду НАТО в Латвии, военно-морские подразделения - в ВМС НАТО в Северной Атлантике, подразделения ВВС и ПВО - в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в районе Северной Атлантики.

Согласно планам, Швеция продолжит руководство частями передового базирования на севере Финляндии (Forward Land Forces Finland); обеспечит постоянную боевую единицу ВМС НАТО, авиационные и противовоздушные подразделения интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО; поддержку операций и действий в воздухе, на суше и на море.

«Как известно, Швеция стоит перед очень сложной ситуацией в области безопасности. Мы находимся в длительной конфронтации с Россией», - сказала на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Мария Малмер Стенергард, представляя предложение.