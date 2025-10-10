Дроны не дают покоя американской армии

USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Активное использование беспилотников в зоне боевых действий в Украине вызывает серьезную озабоченность в рядах ВС США, сообщает The New York Times со ссылкой на американских военных чиновников.

Издание отмечает, что учения на базе в Германии продемонстрировали, что дроны способны существенно трансформировать боевую тактику. В ходе маневров бригада численностью 3,5 тыс. военнослужащих задействовала около 150 беспилотников и десятки барражирующих боеприпасов.

По информации NYT, ранее специалисты в оборонной сфере предполагали, что новые технологии беспилотников помогут армии США обнаруживать и уничтожать противника на дистанции, сокращая продолжительность боевых действий и снижая связанные с ними риски. Однако ситуация в Украине показала обратное – «все оказалось наоборот», и дроны не уменьшают, а увеличивают угрозы.

Руководство американской армии также вынуждено признать, что часть дорогостоящего вооружения оказывается малоэффективной против дронов. В частности, генерал Рэнди Алан Джордж в интервью NYT раскритиковал использование гусеничной бронемашины M10 Booker. Издание напоминает, что на ее разработку армия США потратила свыше $1 млрд, но в этом году от проекта отказались, так как бронемашину «слишком просто уничтожить дроном-камикадзе стоимостью всего $500–1000».

Кроме того, отмечает издание, даже тренировки с беспилотниками «в условиях холода, тумана и снега» изматывают военных, в том числе психологически.

«Не думаю, что армия США до конца осознала, что дроны означают на поле боя… Мы точно не сталкивались с психологическим воздействием, которое оказывает машина, постоянно следящая за вами и нацеленная на ваше уничтожение», – отметил генерал-лейтенант армии США в отставке Дэвид Барно, командовавший Объединенными силами в Афганистане с 2003 по 2005 год.

