Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина

В заявлении представительства ЕС в Таджикистане, распространенном 10 октября, говорится, что «Душанбе, как участник Римского статута Международного уголовного суда (МУС), не выполнил свои обязательства по исполнению ордера на арест российского лидера».

Путин прибыл в Душанбе 8 октября — это его первый визит в Таджикистан с 2022 года. Российского президента встретил президент Эмомали Рахмон.

Ранее аналогичную позицию по ордеру МУС заняла Монголия, не предприняв действий во время визита Путина в страну осенью 2024 года.