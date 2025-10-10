USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина

Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина

16:46 2217

Европейский союз выразил обеспокоенность визитом президента России Владимира Путина в Таджикистан.

В заявлении представительства ЕС в Таджикистане, распространенном 10 октября, говорится, что «Душанбе, как участник Римского статута Международного уголовного суда (МУС), не выполнил свои обязательства по исполнению ордера на арест российского лидера».

Путин прибыл в Душанбе 8 октября — это его первый визит в Таджикистан с 2022 года. Российского президента встретил президент Эмомали Рахмон.

Ранее аналогичную позицию по ордеру МУС заняла Монголия, не предприняв действий во время визита Путина в страну осенью 2024 года.

ЭТО ВАЖНО

