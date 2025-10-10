Путин о поставках Украине Tomahawk

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «ответит» на возможную поставку Украине ракет Tomahawk «усилением национальной системы противовоздушной обороны».

Путин также заявил, что в ближайшее время Россия может представить новые виды вооружений, которые, по его словам, «существенно укрепят оборонный потенциал страны».

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве, президент РФ назвал их «формой понтажа».

«Это просто форма понтажа. Мы все прекрасно понимаем», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия будет действовать «спокойно, профессионально и уверенно», «реагируя на любые потенциальные угрозы».