USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Путин о поставках Украине Tomahawk

16:54 2324

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «ответит» на возможную поставку Украине ракет Tomahawk «усилением национальной системы противовоздушной обороны».

Путин также заявил, что в ближайшее время Россия может представить новые виды вооружений, которые, по его словам, «существенно укрепят оборонный потенциал страны».

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве, президент РФ назвал их «формой понтажа».

«Это просто форма понтажа. Мы все прекрасно понимаем», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия будет действовать «спокойно, профессионально и уверенно», «реагируя на любые потенциальные угрозы».

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 241
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1643
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1692
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2325
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2218
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6666
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4401
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3445
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1253
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6613
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5806

ЭТО ВАЖНО

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 241
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1643
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1692
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2325
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2218
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6666
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4401
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3445
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1253
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6613
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться