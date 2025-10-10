USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Перемирие в Газе могло бы наступить еще год назад

The Times
17:00 600

Условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа были готовы еще при экс-президенте США Джо Байдене в сентябре 2024 года, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался тогда от перемирия. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на независимого израильского переговорщика Гершона Баскина.

«Эту сделку можно было заключить намного раньше. ХАМАС согласился на те же самые условия в сентябре 2024 года. <...> Однако в то время израильские переговорщики отвечали, что «премьер-министр (Биньямин Нетаньяху) не согласился закончить войну», - заявил Гершон Баскин.

По его словам, администрация Байдена также не восприняла всерьез предложенный проект сделки. Позднее Баскин выяснил, что израильская сторона не планировала заключать соглашение до смены президента в США.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило «сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 243
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1645
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1692
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2326
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2221
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6667
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4402
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3446
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1253
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6614
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5806

