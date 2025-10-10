Кямаледдин Гейдаров наставил юных курсантов

10 октября в Академии Министерства чрезвычайных ситуаций состоялась торжественная церемония военной присяги для молодых курсантов и выпускников.

В церемонии приняли участие министр чрезвычайных ситуаций генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, его заместители и ответственные сотрудники министерства, члены общественного совета при МЧС, преподаватели академии, курсанты, их родители и представители общественности.

Выступая на церемонии, министр поздравил курсантов, выпускников и их родителей. Он отметил, что «во все периоды руководства Гейдара Алиева страна развивалась и достигала прогресса, а особое внимание уделялось развитию национального образования».

По словам министра, «благодаря проводимым президентом Ильхамом Алиевым реформам система образования в Азербайджане достигла уровня современных мировых стандартов и способствует всестороннему развитию страны».