Кямаледдин Гейдаров наставил юных курсантов

10 октября в Академии Министерства чрезвычайных ситуаций состоялась торжественная церемония военной присяги для молодых курсантов и выпускников.
В церемонии приняли участие министр чрезвычайных ситуаций генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, его заместители и ответственные сотрудники министерства, члены общественного совета при МЧС, преподаватели академии, курсанты, их родители и представители общественности.
Выступая на церемонии, министр поздравил курсантов, выпускников и их родителей. Он отметил, что «во все периоды руководства Гейдара Алиева страна развивалась и достигала прогресса, а особое внимание уделялось развитию национального образования».
По словам министра, «благодаря проводимым президентом Ильхамом Алиевым реформам система образования в Азербайджане достигла уровня современных мировых стандартов и способствует всестороннему развитию страны».
В этом контексте министр напомнил о распоряжении президента о создании академии Министерства чрезвычайных ситуаций и о его личном участии в церемонии открытия здания академии 27 декабря 2013 года. Гейдаров отметил, что за прошедшие годы академия сформировалась как современное учебное заведение.
Министр сообщил, что на сегодняшний день академию окончили 1270 выпускников, которые продолжают службу в различных структурах МЧС. Он также напомнил о проектах Фонда Гейдара Алиева, реализованных для развития национального образования, и отметил их значимость.
Гейдаров подчеркнул, что в академии созданы все условия для подготовки квалифицированных кадров, выразил уверенность, что курсанты смогут получить глубокие знания и достойно служить стране. В завершение он пожелал им успехов.
Церемония закончилась торжественным проходом личного состава под флагом академии.