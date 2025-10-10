Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, находящийся с официальным визитом в Индии, заявил, что Афганистан считает недопустимыми недавние атаки со стороны Пакистана и призвал Исламабад к диалогу.

«Была совершена атака в приграничных отдаленных районах. Мы считаем этот поступок Пакистана неправильным. Проблемы нельзя решать таким образом», — подчеркнул Муттаки.

По его словам, афганская сторона «оставила дверь для обсуждения открытой», и Пакистан должен «решать свои проблемы самостоятельно».

«Афганистан достиг мира и прогресса после 40 лет. Никто не должен иметь с этим проблем. Мы — независимая нация. Почему людей тревожит, если у нас есть мир?» — заявил министр.

Муттаки подчеркнул, что Кабул стремится к конструктивным отношениям с соседями, однако это возможно только на взаимной основе.

«Мы хотим лучших отношений с Индией и Пакистаном, но это не может быть односторонним. Смелость афганцев не следует испытывать. Если кто-то хочет это сделать, пусть спросит Советский Союз, Америку и НАТО — они объяснят, что с Афганистаном играть в игры не сулит ничего хорошего», — добавил глава МИД.