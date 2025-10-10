USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР

17:15 1697

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, находящийся с официальным визитом в Индии, заявил, что Афганистан считает недопустимыми недавние атаки со стороны Пакистана и призвал Исламабад к диалогу.

«Была совершена атака в приграничных отдаленных районах. Мы считаем этот поступок Пакистана неправильным. Проблемы нельзя решать таким образом», — подчеркнул Муттаки.

По его словам, афганская сторона «оставила дверь для обсуждения открытой», и Пакистан должен «решать свои проблемы самостоятельно».

«Афганистан достиг мира и прогресса после 40 лет. Никто не должен иметь с этим проблем. Мы — независимая нация. Почему людей тревожит, если у нас есть мир?» — заявил министр.

Муттаки подчеркнул, что Кабул стремится к конструктивным отношениям с соседями, однако это возможно только на взаимной основе.

«Мы хотим лучших отношений с Индией и Пакистаном, но это не может быть односторонним. Смелость афганцев не следует испытывать. Если кто-то хочет это сделать, пусть спросит Советский Союз, Америку и НАТО — они объяснят, что с Афганистаном играть в игры не сулит ничего хорошего», — добавил глава МИД.

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 248
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1648
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1698
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2329
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2225
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6669
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4405
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3448
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5807

ЭТО ВАЖНО

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 248
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1648
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1698
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2329
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2225
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6669
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4405
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3448
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться