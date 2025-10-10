USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Нефть и золото забирайте, но Мадуро не трогайте

17:20 1070

Власти Венесуэлы в течение нескольких месяцев вели переговоры с администрацией американского президента Дональда Трампа, предлагая значительную долю в нефтяных и других природных ресурсах страны в попытке положить конец противостоянию с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.

По данным издания, предложения со стороны Каракаса сохранялись даже в период резкого обострения отношений, когда американские власти называли правительство Николаса Мадуро «наркотеррористическим картелем», направляли военные корабли в Карибский бассейн и уничтожали суда, которые, по утверждению Вашингтона, перевозили наркотики из Венесуэлы. Источники отмечают, что венесуэльская сторона была готова предоставить американским компаниям доступ к нефтяным и золотодобывающим проектам, предложить приоритетные контракты, перенаправить поставки нефти с китайского на американский рынок и пересмотреть сырьевые соглашения с Китаем, Ираном и Россией.

В настоящее время Венесуэла добывает около 1 млн баррелей нефти в сутки против 3 млн при покойном президенте Уго Чавесе. Основной объем экспорта направляется в Китай, за исключением примерно 100 тыс. баррелей, которые американская Chevron поставляет на рынок США. Эксперты считают, что при притоке иностранных инвестиций добычу можно было бы значительно увеличить.

В целях налаживания диалога с американским бизнесом венесуэльская государственная нефтяная компания передала Chevron полный контроль над совместными проектами, а также обсуждала участие корпорации в разработке еще одного крупного месторождения. Также возобновлялись контакты с компанией ConocoPhillips, покинувшей страну после национализации активов в 2007 году.

Наибольшего прогресса переговоры достигли в мае. Тогда в знак доброй воли спецпосланник США Ричард Гренелл содействовал возвращению в Венесуэлу ребенка, оставшегося в США после депортации родителей. Вскоре после этого Каракас освободил задержанного американского ветерана ВВС и передал его Гренеллу.

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 249
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1651
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1698
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2331
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2227
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6670
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4408
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3448
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5808

