Нефть и золото забирайте, но Мадуро не трогайте

Власти Венесуэлы в течение нескольких месяцев вели переговоры с администрацией американского президента Дональда Трампа, предлагая значительную долю в нефтяных и других природных ресурсах страны в попытке положить конец противостоянию с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.

По данным издания, предложения со стороны Каракаса сохранялись даже в период резкого обострения отношений, когда американские власти называли правительство Николаса Мадуро «наркотеррористическим картелем», направляли военные корабли в Карибский бассейн и уничтожали суда, которые, по утверждению Вашингтона, перевозили наркотики из Венесуэлы. Источники отмечают, что венесуэльская сторона была готова предоставить американским компаниям доступ к нефтяным и золотодобывающим проектам, предложить приоритетные контракты, перенаправить поставки нефти с китайского на американский рынок и пересмотреть сырьевые соглашения с Китаем, Ираном и Россией.

В настоящее время Венесуэла добывает около 1 млн баррелей нефти в сутки против 3 млн при покойном президенте Уго Чавесе. Основной объем экспорта направляется в Китай, за исключением примерно 100 тыс. баррелей, которые американская Chevron поставляет на рынок США. Эксперты считают, что при притоке иностранных инвестиций добычу можно было бы значительно увеличить.

В целях налаживания диалога с американским бизнесом венесуэльская государственная нефтяная компания передала Chevron полный контроль над совместными проектами, а также обсуждала участие корпорации в разработке еще одного крупного месторождения. Также возобновлялись контакты с компанией ConocoPhillips, покинувшей страну после национализации активов в 2007 году.

Наибольшего прогресса переговоры достигли в мае. Тогда в знак доброй воли спецпосланник США Ричард Гренелл содействовал возвращению в Венесуэлу ребенка, оставшегося в США после депортации родителей. Вскоре после этого Каракас освободил задержанного американского ветерана ВВС и передал его Гренеллу.