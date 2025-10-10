USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Немецкий министр: Россия заплатит за свою войну

17:20 958

Президент России Владимир Путин заплатит за свою войну против Украины. Германия найдет способ эффективно использовать замороженные активы РФ. Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, сообщает Tagesschau.

Ларс Клингбайль выразил уверенность, что вскоре можно будет более эффективно использовать замороженные российские активы.

«Важно, чтобы все было юридически безопасным», - сказал он в Люксембурге перед консультациями европейских министров финансов.

По словам немецкого министра, в последнее время в этом вопросе уже был достигнут прогресс. Еще нужно решить некоторые вопросы и серьезно отнестись к замечаниям, в частности, со стороны Бельгии. Однако есть способы более эффективно использовать российские средства.

Ларс Клингбайль заявил, что он уверен, что «в конечном итоге мы добьемся того, чтобы Путин заплатил за свою войну».

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели ряд жестких санкций против РФ. В частности, замораживание российских активов за рубежом.

Как оценили в МВФ, объем таких активов в 2024-2025 годах превышает 300-350 млрд долларов. Точные данные сложно установить из-за распределения средств по разным юрисдикциям.

Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине так называемого «репарационного займа». Кредит предполагается возвращать только после получения Украиной компенсации от России.

В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил сомнения относительно использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.

Однако ЕС усиливает давление на Бельгию относительно разрешения на использование замороженных российских активов.

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 252
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1654
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1701
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2334
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2230
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6675
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4408
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3448
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5808

ЭТО ВАЖНО

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 252
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1654
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1701
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2334
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2230
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6675
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4408
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3448
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться