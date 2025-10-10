USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Путин критикует Нобелевскую премию мира

17:23 1544

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, авторитет Нобелевской премии мира в настоящее время подорван.

«Мне кажется, и вряд ли кто-то будет с этим спорить, были случаи, когда комитет присуждал премию людям, которые ничего не сделали для мира. На мой взгляд, такими решениями был нанесен ущерб авторитету премии», — сказал Путин на пресс-конференции в Душанбе в пятницу.

Он отметил, что иногда «человек приходит — хороший, плохой ли — и через месяц или два получает премию. За что? Он ничего не сделал. Премию нужно присуждать за работу и заслуги», — добавил президент.

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 254
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1657
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1703
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2335
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2231
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6676
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4410
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3449
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5808

ЭТО ВАЖНО

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 254
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1657
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1703
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2335
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2231
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6676
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4410
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3449
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться