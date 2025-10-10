Путин критикует Нобелевскую премию мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, авторитет Нобелевской премии мира в настоящее время подорван.

«Мне кажется, и вряд ли кто-то будет с этим спорить, были случаи, когда комитет присуждал премию людям, которые ничего не сделали для мира. На мой взгляд, такими решениями был нанесен ущерб авторитету премии», — сказал Путин на пресс-конференции в Душанбе в пятницу.

Он отметил, что иногда «человек приходит — хороший, плохой ли — и через месяц или два получает премию. За что? Он ничего не сделал. Премию нужно присуждать за работу и заслуги», — добавил президент.