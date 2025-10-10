USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Хирургу Мехтиеву вынесли приговор

Инара Рафикгызы
17:36 1659

В Насиминском районном суде завершился судебный процесс над хирургом Сананом Мехтиевым, арестованным по делу о смерти Назрин Мансурлу, впавшей в кому после операции по ринопластике.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Солмаз Мустафаевой был оглашен приговор. Санана Мехтиева приговорили к двум годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении поселкового типа.

Отметим, что 12 января текущего года Насиминской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту смерти Назрин Мансурлу, 1995 года рождения, в больнице, куда она была госпитализирована в связи с резким ухудшением состояния после ринопластики.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что смерть Назрин Мансурлу наступила по вине врача-отоларинголога Санана Мехтиева из-за некачественного выполнения операции по риносептопластике, которую он провел 3 января.

На основании собранных доказательств С.Мехтиеву предъявлено обвинение по статье 314.2 УК Азербайджана (халатность, повлекшая смерть по неосторожности). Уголовное дело направлено в соответствующий районный суд для рассмотрения. Обвиняемый был заключен под стражу.

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 257
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1660
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1704
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2336
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2232
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6677
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4411
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3450
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5808

ЭТО ВАЖНО

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 257
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1660
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1704
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2336
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2232
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6677
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4411
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3450
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1254
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6615
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться