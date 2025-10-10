Хирургу Мехтиеву вынесли приговор

В Насиминском районном суде завершился судебный процесс над хирургом Сананом Мехтиевым, арестованным по делу о смерти Назрин Мансурлу, впавшей в кому после операции по ринопластике.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Солмаз Мустафаевой был оглашен приговор. Санана Мехтиева приговорили к двум годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении поселкового типа.

Отметим, что 12 января текущего года Насиминской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту смерти Назрин Мансурлу, 1995 года рождения, в больнице, куда она была госпитализирована в связи с резким ухудшением состояния после ринопластики.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что смерть Назрин Мансурлу наступила по вине врача-отоларинголога Санана Мехтиева из-за некачественного выполнения операции по риносептопластике, которую он провел 3 января.

На основании собранных доказательств С.Мехтиеву предъявлено обвинение по статье 314.2 УК Азербайджана (халатность, повлекшая смерть по неосторожности). Уголовное дело направлено в соответствующий районный суд для рассмотрения. Обвиняемый был заключен под стражу.