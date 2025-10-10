Саргсяну разрешили уехать из Армении

Антикоррупционный суд Армении оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего президента страны Сержа Саргсяна — залог в размере 30 млн драмов (около 75 тыс. долларов), но отменил запрет на выезд за пределы страны. Об этом сообщил адвокат экс-президента Амрам Макинян. Заседание состоялось 10 октября в закрытом режиме по инициативе защиты.

По словам Макиняна, ограничение на выезд было «необоснованным и чрезмерным». «Запрет на выезд является более жесткой мерой, чем все обвинения против Сержа Саргсяна. Она применяется в случаях, когда человек может скрыться, пересечь границу с документами, удостоверяющими личность», — отметил адвокат.

Он добавил, что предположения о возможности бегства экс-президента «абсурдны»: «Разве найдется здравомыслящий человек, который поверит, что третий президент Армении может захотеть скрыться? Это исключено».