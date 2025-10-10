Страны Балтии готовятся к массовой эвакуации населения

Латвия, Литва и Эстония намерены эвакуировать суммарно около 1,2 млн человек в случае агрессии со стороны России, которая продолжает наращивать военные расходы на фоне войны с Украиной, пишет Reuters.

Сейчас балтийские страны, ранее договорившиеся о сотрудничестве в области гражданской обороны, разрабатывают планы переселения людей в пределах своих границ.

«Угрозы могут быть разными. Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю», — заявил глава пожарной службы Литвы Ренатас Пожела, который участвует в планировании действий на случай нападения России.

По его словам, при таком сценарии будут эвакуированы 50% жителей территории в радиусе 40 км от границ с Россией и Беларусью, или около 400 тысяч человек. 300 тысяч из них разместят в школах, университетах, католических церквях и на арене западного города Каунаса.

Глава пожарной службы Литвы уточнил, что уже выбраны пункты сбора населения, в том числе в Вильнюсе, выделены поезда и автобусы, а на складах созданы запасы туалетной бумаги и походных матрасов.

Также власти подготовили карты с городами, где можно будет найти убежище. Тех, кто поедет на личном авто, планируют отправлять на второстепенные дороги, чтобы освободить основные трассы для армии.

Эстония готовит план по эвакуации десятой части своего населения в 1,4 млн человек, или 140 тысяч жителей, во временные убежища, а многие другие, вероятно, переедут к родственникам, сообщил советник по массовой эвакуации Эстонского спасательного департамента Ивар Май.

По его словам, будут вывезены по меньшей мере две трети русскоязычного приграничного города Нарва с населением 50 тысяч человек.

Власти Латвии прогнозируют, что в случае нападения России свои дома могут покинуть треть из 1,9 млн жителей страны, или 633 тысячи человек, сказал замначальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накуртс.

Помимо прямого вторжения рассматриваются другие сценарии, которые могут спровоцировать массовый отток населения: саботаж коммуникаций, искусственный миграционный кризис, организация гражданских беспорядков среди русскоязычных меньшинств или распространение фейковых новостей.

При этом у Латвии, Литвы и Эстонии пока нет детальных планов переселения людей за пределы своих границ. Две асфальтированные дороги и несколько лесных троп соединяют балтийские страны с Польшей через Сувалкский коридор — узкую территорию между Россией и Беларусью. Прибывающая через эту артерию военная техника союзников по НАТО будет иметь приоритет перед теми гражданами, которые попытаются скрыться в Польше, отметили в Эстонском спасательном департаменте.