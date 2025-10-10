USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Лауреат Нобелевской премии надеется на Трампа

18:12 557

Удостоенная Нобелевской премии мира лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что рассчитывает на поддержку демократических государств, стран Латинской Америки, США и лично президента Дональда Трампа в попытках «добиться свободы» венесуэльцев.

«Мы на пороге победы и сегодня больше, чем когда-либо, рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии», — написала она в соцсети X.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона).

В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации), включая президента США Дональда Трампа.

Решение Нобелевского комитета присвоить премию Марии Корине Мачадо прокомментировали в Белом доме. Там заявили, что для Нобелевского комитета политика оказалась важнее вопросов мира. При этом было отмечено, что президент США Дональд Трамп продолжит «заключать мирные сделки» и урегулировать военные конфликты, несмотря на решение Нобелевского комитета не в его пользу.

Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 266
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 1661
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 1708
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 2342
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 2236
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости
Трампу не дали Нобелевскую премию. Белый дом в ярости обновлено 15:53
15:53 6682
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 4414
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
Мамедов задушил жену от большой любви и пошел молиться
15:23 3451
Суд остановил гвардейцев Трампа
Суд остановил гвардейцев Трампа
15:15 1257
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 15:06
15:06 6616
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды...
Масштабный удар России по украинской энергетике: нет света, воды... обновлено 14:50
14:50 5809

ЭТО ВАЖНО

