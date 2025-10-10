USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве

18:32 500

Российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября в Москве, не состоится. По данным Bloomberg, встречу президента РФ Владимира Путина с лидерами Лиги арабских государств (ЛАГ) отменили после того, как ключевые ее участники отказались от визита в Россию.

По состоянию на 9 октября, сообщает издание, из 22 лидеров ЛАГ приглашение в Москву приняли лишь несколько человек. Среди них новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа и глава организации Ахмед Абуль Гейт. Региональные тяжеловесы — кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси — официально свой визит не подтвердили.

О планах провести саммит Кремль говорил с апреля 2025 года. Встреча Путина с лидерами стран-членов ЛАГ в таком формате должна была стать первой в истории. Власти России, рассказал Bloomberg источник, участвовавший в подготовке встречи, рассматривали саммит как одну из важнейших внешнеполитических инициатив, призванную продемонстрировать западным лидерам, особенно президенту США Дональду Трампу, что Россия пользуется поддержкой и влиянием во всем арабском мире.

О переносе саммита было объявлено вечером 9 октября, в сообщении о телефонном разговоре Путина с премьер-министром Ирака, действующим председателем ЛАГ Мухаммедом Судани.

10 октября Путин заявил, что саммит отменили по его инициативе, чтобы «не мешать процессу» ближневосточного урегулирования. Хотя отмена мероприятия в последний момент вызвала разочарование, Кремль уверен, что саммит в итоге состоится, но в более позднюю дату, сказал источник Bloomberg. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 10 октября заявил, что встречу на высшем уровне могут провести в ноябре. Решение о проведении саммита, добавил он, будет приниматься «в зависимости от того, как пойдет ситуация в контексте реализации плана Трампа и так далее и как наши арабские друзья подскажут».

