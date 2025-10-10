USD 1.7000
Возобновили дело Анара Асадли

Инара Рафикгызы
18:45 271

Отменено решение о прекращении уголовного дела бывшего председателя ныне ликвидированной партии Yüksəliş Анара Асадли. Как стало известно haqqin.az, такое решение приняла Генеральная прокуратура.

Новым постановлением возобновлено расследование по делу. Анару Асадли вновь предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Адвокат Хикмет Алиев сказал haqqin.az, что в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева состоялось подготовительное заседание по уголовному делу. Рассмотрение дела назначено на 24 октября.

Напомним, в июле 2023 года Наримановский районный суд Баку принял решение отправить Анара Асадли под домашний арест. После этого уголовное дело было прекращено.

