USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

«Ситуация сложная»: жителей Киева предупреждают

18:55 1464

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие дни прогнозируется новая атака россиян, и призвал жителей украинской столицы запастись водой, продуктами, зарядить гаджеты и подготовить теплые вещи.

«Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением… В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги», - написал Кличко в своих соцсетях.

По его словам, 10 октября Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. С раннего утра к работам по ликвидации последствий российской атаки привлечены все службы. Энергетики уже вернули свет более 423 000 потребителей. Также Кличко рассказал, что работу системы водоснабжения восстановили, она функционирует в штатном режиме.

В ночь на 10 октября Россия запустила по Украине ударные беспилотники, ракеты воздушного и наземного базирования. Под массированным ударом оказался Киев. В украинской столице возникли перебои с энерго- и водоснабжением. По данным Воздушных сил, в ночь на 10 октября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением 32 ракет и 465 БПЛА различных типов.

Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 8036
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 500
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 2301
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; обновлено 20:13
20:13 2308
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 415
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 1810
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3161
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 2998
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 3601
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 3501
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 5653

