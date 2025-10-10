«Ситуация сложная»: жителей Киева предупреждают

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие дни прогнозируется новая атака россиян, и призвал жителей украинской столицы запастись водой, продуктами, зарядить гаджеты и подготовить теплые вещи.

«Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением… В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги», - написал Кличко в своих соцсетях.

По его словам, 10 октября Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. С раннего утра к работам по ликвидации последствий российской атаки привлечены все службы. Энергетики уже вернули свет более 423 000 потребителей. Также Кличко рассказал, что работу системы водоснабжения восстановили, она функционирует в штатном режиме.

В ночь на 10 октября Россия запустила по Украине ударные беспилотники, ракеты воздушного и наземного базирования. Под массированным ударом оказался Киев. В украинской столице возникли перебои с энерго- и водоснабжением. По данным Воздушных сил, в ночь на 10 октября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением 32 ракет и 465 БПЛА различных типов.