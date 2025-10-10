USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день

Выиграли и мужчины, и женщины; обновлено 20:13
Эльмир Алиев, отдел спорта
20:13 2309

Сборные Азербайджана одержали двойную победу над Арменией.

Шахрияр Мамедъяров обыграл на первой доске Шанта Саргсяна и принес мужской команде победу со счетом 2,5:1,5. Три другие партии в матче завершились вничью.

В матче женских сборных Азербайджана и Армении после Ульвии Фаталиевой победу одержала и Гюльнар Мамедова, одолевшая Марию Геворгян. Тут итоговый счет - 3:1.

Сборные Азербайджана неоднократно побеждали на различных соревнованиях команды Армении, но впервые одержали две победы в один день!

Теперь у наших шахматистов 9 очков, а у шахматисток - 8.

Турнирная позиция сборных Азербайджана определится после завершения всех матчей 6-го тура. 

*** 19:05

В Батуми продолжается командный чемпионат Европы по шахматам.

Сегодня в 6-м туре и мужская, и женская сборные Азербайджана играют с Арменией.

Мужская команда Азербайджана во главе с Шахрияром Мамедъяровым пока играет с армянами вничью - 1:1. Женская сборная с Ульвией Фаталиевой на первой доске обыгрывает соперниц - 1,5:05. Свою партию белыми выиграла именно Ульвия, одолевшая Лилит Мкртчян.

До 6-го тура азербайджанские шахматисты с 7 очками занимали 7-е место, а шахматистки с 6 очками шли на 8-й позиции.

