Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день

Сборные Азербайджана одержали двойную победу над Арменией.

Шахрияр Мамедъяров обыграл на первой доске Шанта Саргсяна и принес мужской команде победу со счетом 2,5:1,5. Три другие партии в матче завершились вничью.

В матче женских сборных Азербайджана и Армении после Ульвии Фаталиевой победу одержала и Гюльнар Мамедова, одолевшая Марию Геворгян. Тут итоговый счет - 3:1.

Сборные Азербайджана неоднократно побеждали на различных соревнованиях команды Армении, но впервые одержали две победы в один день!

Теперь у наших шахматистов 9 очков, а у шахматисток - 8.

Турнирная позиция сборных Азербайджана определится после завершения всех матчей 6-го тура.

*** 19:05

В Батуми продолжается командный чемпионат Европы по шахматам.