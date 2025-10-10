Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день

Сборные Азербайджана одержали двойную победу над Арменией.
Шахрияр Мамедъяров обыграл на первой доске Шанта Саргсяна и принес мужской команде победу со счетом 2,5:1,5. Три другие партии в матче завершились вничью.
В матче женских сборных Азербайджана и Армении после Ульвии Фаталиевой победу одержала и Гюльнар Мамедова, одолевшая Марию Геворгян. Тут итоговый счет - 3:1.
Сборные Азербайджана неоднократно побеждали на различных соревнованиях команды Армении, но впервые одержали две победы в один день!
Теперь у наших шахматистов 9 очков, а у шахматисток - 8.
Турнирная позиция сборных Азербайджана определится после завершения всех матчей 6-го тура.
*** 19:05
В Батуми продолжается командный чемпионат Европы по шахматам.
Сегодня в 6-м туре и мужская, и женская сборные Азербайджана играют с Арменией.
Мужская команда Азербайджана во главе с Шахрияром Мамедъяровым пока играет с армянами вничью - 1:1. Женская сборная с Ульвией Фаталиевой на первой доске обыгрывает соперниц - 1,5:05. Свою партию белыми выиграла именно Ульвия, одолевшая Лилит Мкртчян.
До 6-го тура азербайджанские шахматисты с 7 очками занимали 7-е место, а шахматистки с 6 очками шли на 8-й позиции.