Неизвестные дроны над базой НАТО

На западе Германии, в бесполетной зоне над авиабазой НАТО в Гайленкирхене замечены неопознанные беспилотники, сообщает Der Spiegel со ссылкой на служебную записку неназванного ведомства.

Инцидент произошел вечером 8 октября. Согласно сообщению, дрон в течение минуты летал на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой базы. Была объявлена тревога, на место прибыли полицейские и военные. Правоохранителям пока не известно, кто запускал БПЛА. Представитель авиабазы сообщил, что не исключается версия о ложном срабатывании сенсорной системы защиты аэродрома.

На объекте размещены натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, контролирующие воздушное пространство на границах стран НАТО и России с целью раннего обнаружения возможных угроз, включая фиксацию полета носителей ядерного оружия.

В августе прошлого года Süddeutsche Zeitung сообщала о попытке диверсии на базе в Гайленкирхене. Разведка Германии тогда оповестила военных о возможной угрозе для базы в виде российских беспилотников.

В течение первого квартала 2025 года над стратегически важными объектами в ФРГ зафиксировали 536 беспилотников, сообщалось во внутреннем отчете Федерального ведомства криминальной полиции (BKA). Неизвестные дроны появлялись над военными и промышленными объектами, энергетическими и транспортными узлами.