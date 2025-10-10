USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Неизвестные дроны над базой НАТО

19:06 672

На западе Германии, в бесполетной зоне над авиабазой НАТО в Гайленкирхене замечены неопознанные беспилотники, сообщает Der Spiegel со ссылкой на служебную записку неназванного ведомства.

Инцидент произошел вечером 8 октября. Согласно сообщению, дрон в течение минуты летал на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой базы. Была объявлена тревога, на место прибыли полицейские и военные. Правоохранителям пока не известно, кто запускал БПЛА. Представитель авиабазы сообщил, что не исключается версия о ложном срабатывании сенсорной системы защиты аэродрома.

На объекте размещены натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, контролирующие воздушное пространство на границах стран НАТО и России с целью раннего обнаружения возможных угроз, включая фиксацию полета носителей ядерного оружия.

В августе прошлого года Süddeutsche Zeitung сообщала о попытке диверсии на базе в Гайленкирхене. Разведка Германии тогда оповестила военных о возможной угрозе для базы в виде российских беспилотников.

В течение первого квартала 2025 года над стратегически важными объектами в ФРГ зафиксировали 536 беспилотников, сообщалось во внутреннем отчете Федерального ведомства криминальной полиции (BKA). Неизвестные дроны появлялись над военными и промышленными объектами, энергетическими и транспортными узлами.

Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 8040
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 503
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 2303
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; обновлено 20:13
20:13 2312
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 415
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 1811
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3163
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 2999
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 3601
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 3503
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 5656

