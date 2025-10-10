Путин ответил на письмо Мелании Трамп

Первая леди выступила с обращением в Белом доме. По ее словам, Путин письменно ответил на ее письмо и «сигнализировал о желании работать со мной напрямую», а также изложил подробности об украинских детях, находящихся в России. С тех пор, как заявила Мелания Трамп, у нее был открытый канал коммуникации с Путиным относительно благополучия этих детей, и в течение последних трех месяцев обе стороны провели несколько встреч и переговоров.

«Мой представитель напрямую работал с командой Путина, чтобы обеспечить воссоединение детей с семьями между Россией и Украиной. Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов… Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России», — объявила супруга президента США.

Мелания Трамп заверила, что РФ «продемонстрировала желание предоставить объективную и подробную информацию относительно нынешней ситуации» с депортированными детьми.