Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Трамп дал ХАМАС личную гарантию

19:45 647

Президент США Дональд Трамп гарантировал ХАМАС, что Израиль не нарушит перемирие, что убедило движение пойти на сделку с еврейским государством и согласиться прекратить огонь, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, президент США сделал по меньшей мере три звонка различным собеседникам, чтобы выразить свои заверения в сделке. Кроме того, по информации портала, частью гарантий Трампа было создание военной оперативной группы под руководством Соединенных Штатов для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня и устранения других нарушений. По словам неназванного американского чиновника, этот механизм «укрепит уверенность в гарантиях..., что сделка будет выполнена в соответствии с согласованными условиями».

По предварительным данным, около 200 солдат и офицеров США примут участие в этой оперативной группе, к ним присоединятся военнослужащие из Египта, Катара, Турции и ОАЭ.

Другой американский чиновник заявил, что ХАМАС пошел на подписание соглашения из-за того, что заложники «стали обузой, а не преимуществом» с точки зрения будущей позиции на переговорах.

В ночь на четверг, 9 октября, Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

